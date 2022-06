Ford manda recolher quase três milhões de veículos por risco de acidente grave

Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário

uma bucha que conecta o cabo das mudanças à transmissão poder degradar-se ou soltar-se. Este defeito pode fazer com que os carros mudem de direção.



A marca refere que têm conhecimento da existência de quatro relatórios de ferimentos por este motivo e seis reivindicações de danos materiais. A empresa apresenta no total 1630 relatórios de garantia e 233 reclamações do defeito.

A Ford está a fazer uma recolha para reparação de mais de 2,9 milhões de veículos que apresentam problemas na transmissão, nos Estados Unidos. De acordo com a ABC News, a multinacional norte-americana identificou o problema que pode aumentar potencialmente o risco de colisões com capotamento.Segundo o jornal norte-americano, os proprietários dos seguintes modelos vão começar a ser notificados por carta a partir de 27 de junho: Escape de 2013 a 2019, C-Max de 2013 a 2018, Fusion de 2013 a 2016, Transit Connect de 2013 a 2021 e Edge de 2015 a 2018.(NHTSA) disse, num documento publicado no seu site, que existe a possibilidade de