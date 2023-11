"123456", "admin" e "benfica" entre as palavras-passe mais usadas em Portugal

Um estudo da NordPass, empresa de gestão de palavras-passe, revelou as 20 combinações mais usadas pelos portugueses. "admin", "123456" e "user" lideram a lista, mas "benfica" e "password" também são das mais usadas.A lista foi compilada pela NordPass em parceria com investigadores especializados em cibersegurança. As combinações analisadas correspondem aos dados recolhidos em 35 países.Depois do pódio, surgem "123456789" e "12345678", em quarto e quinto lugar, respetivamente. O top-10 fecha com "password", "12345", "benfica", "graciete10" e "merda123".As combinações mais usada mundialmente é "123456". Desde que é realizado este estudo, só numa ocasião é que essa não foi a palavra-passe mais repetida. Em 2022 ganhou "password".A pesquisa indica que os utilizadores de plataformas de 'streaming' são os mais preguiçosos no momento de escolher uma combinação.A NordPass dá algumas sugestões para criar palavras-passe mais seguras. A empresa aconselha a escolher uma combinação com mais de 20 caracteres, com uma mistura de letras e números. É desaconselhada a repetição em diferentes plataformas.