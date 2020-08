Problemas a enviar emails? Serviços da Google estão com falhas em todo o Mundo

A Google assegurou hoje ter resolvido os problemas intermitentes que o Gmail e outros serviços, como Drive e Meet, têm registado desde o início da manhã e afetaram vários utilizadores em todo o mundo.

"O problema com o Gmail já deve estar resolvido. Lamentamos o transtorno causado e agradecemos a sua paciência e constante apoio", publicou a Google pelas 12h30 (hora de Portugal) no seu 'site' que disponibiliza informação sobre o desempenho dos seus serviços, onde acrescenta que a "confiabilidade do sistema é uma das principais prioridades" da tecnológica.

"Todas as incidências notificadas já estão resolvidas", acrescenta a multinacional.

O servidor de correio Gmail e outros serviços da Google, como Drive ou Meet, registaram interrupções intermitentes durante várias horas em vários países, sem que até ao momento a tecnológica tenha avançado com uma explicação.

"Estamos a analisar este assunto", afirmou a Google na sua página 'online', na qual disponibiliza informação sobre o desempenho dos seus serviços e, na qual, desde as 06h29 (hora de Portugal) notificava problemas no envio de mensagens através do correio eletrónico Gmail com ficheiros anexos, assim como as gravações na plataforma de videoconferência Meet.

Além disso, reconhecia falhas na criação de novos arquivos na plataforma Drive e na publicação de mensagens no seu serviço de 'chat', entre outros problemas, que afetaram igualmente serviços como Keep, Sites ou Voice.

O 'site' DownDetector, que notifica quedas na rede, aponta que os problemas estão concentrados em vários países da Europa central, especialmente na Alemanha, mas também no Reino Unido.

Em Espanha, a incidência tem sido menor, mas com alguns utilizadores afetados, sendo que em Portugal até ao momento não há registo de interrupções.

Japão, Austrália, India e África do Sul também registaram o mesmo tipo de problemas.