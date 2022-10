A violência cobarde das redes sociais: Onde começa a razão e acaba a boçalidade?

Nós, os que outros chamam de sonhadores, pensámos ingénuos que a pandemia, a guerra e a vida a complicar-se na antecipação de uma crise acordariam em nós algum existencialismo e humildade - talvez ficássemos mais conscientes da insignificância que ocupamos no universo. E, quem sabe, ganhássemos um maior sentido do humano, do outro, que o salto tecnológico complicou na sua falsa ideia de proximidade, tornando o sentido de comunidade numa noção mais filosófica do que real. Mas sem a comunidade somos e fazemos pouco. Só que ninguém se transforma no que não é. E agora parecemos acordar de um longo sono tão virados do avesso, e com tantas horas de derrota enfiadas dentro de calças de fato de treino, que não conseguimos evitar a nossa própria derrota e evidência imperfeita. Mas também não conseguimos evitar a esperança.Leia na Máxima