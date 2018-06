Anacom defende "autonomia de gestão" do regulador nas contratações

Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações considera "incompreensível" lei atual.

Por Lusa | 14:18

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) defendeu esta quarta-feira a "autonomia de gestão" do regulador, nomeadamente na contratação, considerando "incompreensível" que a leis atuais do Orçamento do Estado obriguem a um pedido de autorização para o efeito.

João Cadete de Matos, que falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, apontou o exemplo de que a Anacom, para substituir uma pessoa que se reforme, tem de pedir autorização ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

"É incompreensível que não tenhamos autonomia", acrescentou, tendo em conta que a Anacom é um regulador independente.