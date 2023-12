António Costa, Papa Francisco e Hamas: O que os portugueses mais pesquisaram no Google em 2023

António Costa e o Papa Francisco lideram os nomes nacionais e internacionais mais pesquisados na Google em 2023, divulgou esta segunda-feira a tecnológica.Em Portugal, "vários acontecimentos levaram os portugueses a recorrer à pesquisa Google em busca de mais informações", como, por exemplo: "a transferência milionária de Enzo Fernández para o Chelsea chamou a atenção e também tornou-o no jogador mais popular nas pesquisas da Google no país"."António Costa e o Papa Francisco lideram os nomes nacionais e internacionais mais pesquisados" este ano, já que "os portugueses interessaram-se com a vinda do Papa a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, e com a demissão do ainda primeiro-ministro que culminou com a marcação de eleições para março de 2024".Na categoria filmes, séries e programas mais populares na pesquisa em Portugal da Google em 2023 estão "Oppenheimer, Barbie e Rabo de Peixe", e na música "Pedro Mafama foi o cantor português que se destacou nas pesquisas no Google e colocou Portugal a cantar 'Olarilolé, Olariloléi'"."Os portugueses também ficaram bastante interessados pela vida amorosa de Shakira, fazendo com que a cantora colombiana entrasse em uma das três primeiras colocações da categoria, liderada pela banda britânica de rock Coldplay".Tendo em conta a guerra em Israel e Gaza, os portugueses quiseram saber 'O que é o Hamas?' mais até do que saber sobre o 'chatbot' de inteligência artificial (IA) ChatGPT, refere a tecnológica."O Ano em Pesquisa da Google trata-se de um olhar anual para o 'top' de tendências na pesquisa do Google. Ao compilar o ano 2023 na pesquisa, analisamos a agregação de triliões de pesquisas ao longo do ano" e as tendências "geralmente identificam melhor o que chamou mais a atenção das pessoas em 2023 relativamente a 2022", explica o Google.