Antstream, uma espécie de 'Netflix' mas de jogos retro

08:51

O projecto "Antstream" está neste momento a tentar angariar fundos através de uma campanha online . Apresentam-se como uma espécie de Netflix mas de jogos retro.Até ao momento a "Antstream" já conseguiu angariar cerca de 40 mil dólares em donativos através da campanha online, o objetivo é alcançar os 65 mil dólares até ao mês de maio.A plataforma de 'streaming' de jogos promete estar disponível em PC, Mac, Xbox One e dispositivos móveis.Vai ser possível voltar a reviver clássicos como 'Sensible Soccer', 'Metal Slug' ou 'Fatal Fury'. A plataforma conta já com 2000 jogos licenciados com a promessa de chegada de muitos mais.