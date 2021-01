Anúncio ao novo Toyota Yaris foi banido na Austrália

em mãos na Austrália, e tudo porque o último anúncio à

foi banido pela Câmara Federal da Indústria Automóvel.



No anúncio, é possível ver o Toyota GR Yaris a sair em derrapagem de uma garagem e isso não agradou à entidade australiana, que afirma que esta publicidade da fabricante nipónica





A Toyota está com um problemanova gama Yaris"promove o excesso de velocidade e pode influenciar os condutores a acelerarem, o que é muito perigoso".

Significa isso que o anúncio viola dois artigos do código de publicidade a veículos automóveis do país: infringir o limite de velocidade e conduzir de maneira pouco segura.



A Toyota já reagiu e, embora não concorde com a decisão, irá levar "a opinião do regulador de forma séria".



