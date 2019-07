Aplicação que despia mulheres através de um clique retirada do mercado após se tornar viral

Pouco tempo após o lançamento, a aplicação DeepNude, que prometia despir qualquer mulher com recurso a inteligência artificial, foi encerrada.A aplicação DeepNude tornou-se viral nas últimas semanas depois da imprensa internacional ter lançado várias críticas ao serviço.A verdade é que milhares de pessoas começaram a utilizar a versão gratuita e o aumento do tráfego acabou por criar instabilidade levando a que a aplicação ficasse indisponível.A empresa acabou por anunciar o fim através de uma publicação no Twitter: "O mundo não está pronto para o DeepNude".O objetivo da aplicação era, a partir de qualquer tipo de foto, tirar a roupa a mulheres com recurso a poucos cliques.