As aplicações Messenger e Instagram estão em baixo em toda a Europa esta quinta-feira. Centenas de utilizadores estão a reportar vários problemas em ambas as apps. Por outro lado, Facebook e WhatsApp não apresentam qualquer falha, embora pertençam à mesma empresa.



No Messenger a mensagem apresentada é "Sem ligação à internet" e não estão a ser entregues as mensagens enviadas através de telemóveis. No Instagram os problemas também se refletem na troca de mensagens.

