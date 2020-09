Apple agenda evento misterioso para 15 de setembro. Será que vem aí o iPhone 12?

A Apple agendou um evento virtual para o dia 15 de setembro e os rumores sobre as expetativas do lançamento do iPhone 12. Segundo o site Tech Crunch, o acontecimento também servirá para apresentar os novo Apple Watch e iPad.

Em julho, a Apple já tinha informado de que o iPhone 12 estaria disponível dentro de "algumas semanas", no entanto, a pandemia poderá ter atrasado o processo, pelo que o lançamento ainda não é certo.

O iPhone 12 deverá conter a tecnologia 5G.