Apple lança iPad de 369 euros a pensar nos estudantes

Novo iPad tem ecrã de 9,7 polegadas e suporta a caneta Apple Pencil, que custa 99 euros.

Por Miguel Dias | 17:34

A Apple acaba de apresentar um novo iPad no evento focado na Educação que decorreu esta terça-feira em Chicago, nos Estados Unidos. Na última semana já tinham surgido rumores que davam conta da possibilidade da Apple lançar um novo iPad de 9,7 polegadas "low-cost". Hoje, isso não só foi confirmado como a marca com sede em Cupertino ainda anunciou que esta proposta será compatível com a famosa caneta Apple Pencil.

Este novo iPad terá ainda Touch ID, câmara HD FaceTime, bateria com autonomia de 10 horas, câmara traseira de 8 MP, suporte LTE e contará com o processador A10 Fusion da Apple,o mesmo que encontramos nos iPhone 7 e 7 Plus.

Os preços vão começar nos 369 euros (32 GB) para os clientes privados, sendo que as escolas terão acesso a este novo equipamento por 299 dólares (o preço em Portugal deverá rondar os 329 euros). E foi precisamente a pensar no universo escolar que a Apple desenvolveu este novo iPad, uma vez que a empresa da Califórnia estava a perder terreno para os rivais Google (com os Chromebooks) e Microsoft (Surface).

Foram anunciadas ainda actualizações nas aplicações do pacote iWork, como por exemplo no Pages, Numbers e Keynote, e será introduzido o iBooks que já conhecemos dos "Macs". O objectivo é que os professores possam criar os seus próprios resumos ou livros digitais para explorar dentro da sala de aula.

Greg Joswiak, vice-presidente do marketing de produto da Apple, revelou neste mesmo evento que existem cerca de 200 mil aplicações para iPad pensadas para uma utilização escolar. E para explorar todas estas funcionalidades ao máximo a marca resolver tornar este iPad compatível com a Apple Pencil, até aqui disponível apenas nos iPad Pro.

Será fundamental para que os alunos possam fazer apontamentos nos livros digitais, preencher exercícios e criar os seus próprios resumos. Mas haverá outras formas de explorar o potencial da Apple Pencil. Será possível, por exemplo, dissecar rãs virtualmente através de uma "app" chamada Froggipedia. Ainda assim, e tal como acontece com os iPads Pro, a caneta da Apple será vendida à parte e terá um custo de 99 euros. Contudo, a própria Apple confirmou que a Logitech está a desenvolver a sua própria caneta para o iPad que custará "apenas" 49 euros.



O novo iPad está disponível a partir de hoje e começa a ser distribuído no final desta semana. O pacote actualizado do iWork também já está disponível para download e vem acompanhado de uma nova versão do GarageBand.