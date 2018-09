Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE deteta venda de baterias contrafeitas para 'smartphones'

Autoridades estão a investigar, no norte do país, "todo o circuito" ilegal de comercialização.

Por Lusa | 12:33

A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) detetou no Norte a venda de baterias contrafeitas para 'smartphones' de marca protegida, como se fossem originais, estando a investigar "todo o circuito" ilegal de comercialização, foi anunciado esta sexta-feira.



Em comunicado, a ASAE refere que a sua ação foi desencadeada "após uma denúncia da venda de uma bateria contrafeita de marca reputada no mercado, para telemóveis dessa mesma marca".



O caso ocorreu numa grande superfície comercial "que possui serviço dedicado à reparação de telemóveis".



Ao longo da investigação, foram realizadas duas inspeções nas instalações do distribuidor nacional dessas baterias.



A ASAE acabou por sinalizar e apreender em Penafiel e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, 11 baterias semelhantes à que abriu a investigação, "provenientes do mesmo distribuidor, ostentando ilegalmente marcas e modelos conhecidos e registados".



A venda destas baterias ao consumidor final, conta a ASAE, "não ocorria convencionalmente em loja", já que "não se encontravam expostas para venda direta, mas somente para venda por encomenda para substituição da bateria original".



De acordo com o comunicado, a investigação à venda das "baterias suspeitas" vai prosseguir, no sentido de identificar e acautelar clientes induzidos em erro".