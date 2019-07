Iniciativa com parceria da Google vai ajudar jornais locais a adaptarem-se à era digital

A associação mundial de 'publishers' de comunicação social WAN-IFRA e a Google News Initiative lançaram o Table Stakes Europe, um programa que pretende ajudar jornais locais e regionais na adaptação ao mundo digital, anunciaram esta quinta-feira as entidades.O objetivo da iniciativa da World Association of News Publishers (WAN-IFRA) e da Google News Initiative, que chega agora à Europa, é ajudar a imprensa local e regional "a encontrar novas formas de criarem audiências locais, prosperarem num mundo digital e desempenharem um papel crucial na sociedade", refere a informação divulgada.O programa está desenhado para ajudar pequenas e médias publicações locais e regionais europeias a "transformarem os seus negócios, aumentarem as receitas em função dos consumidores e a desenvolverem as suas capacidades digitais".Iniciado em 2015 nos Estados Unidos, o objetivo do Table Stakes é, aponta, "mostrar como mudanças locais têm impacto global".Os promotores do programa explicam que o Table Stakes Europe irá desenvolver-se a partir de uma abordagem já comprovada no Table Stakes, em conjunto com metodologias de 'coaching' que "já ajudaram dezenas de empresas de media locais nos Estados Unidos a crescer as suas audiências, capacidades digitais e os resultados".O Table Stakes Europe vai ter início em outubro para prolongar-se por 10 a 12 meses, segundo a informação disponibilizada."Esperamos que, pelo menos, 10 pequenas e médias empresas de media locais ou regionais, provenientes de vários países europeus e com diferentes maturidades, participem neste programa", salientam os parceiros.As empresas de media locais ou regionais poderão candidatar-se ao programa até 01 de setembro.