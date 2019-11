Atraso em obras da ampliação da Web Summit custa 4,7 milhões à Câmara de Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Será redutor avaliar o sucesso da Web Summit, que arranca esta segunda-feira em Lisboa, só pelo facto de ter esgotado os 70 mil bilhetes disponíveis para o maior evento tecnológico do Mundo três dias antes do arranque.Desde que se instalou na capital portuguesa, com o apoio do Governo e da câmara lisboeta, o evento não tem parado de crescer em dimensão e impacto, transformando Lisboa num relevante polo tecnológico internacional.... < br />