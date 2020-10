Audi celebra 40 anos do sistema quattro com TT RS especial

O sistema Audi Quattro é já um ícone da marca de Ingolstadt e agora, para celebrar o seu 40º aniversário, a Audi acaba de lançar uma série muito especial do Audi TT RS.

Limitado a apenas 40 unidades, todas exclusivas para o mercado alemão, o Audi TT RS 40 years of quattro (sim, é este o nome oficial) conta com uma pintura em branco Alpine e com grafismos inspirados no Audi Sport quattro S1 com que o mítico Walter Röhrl venceu Pikes Peak, em 1987 (vídeo abaixo).

A entrada de ar no capot, as jantes brancas de 20’’ e o pacote aerodinâmico exterior complementam a imagem agressiva e musculada deste modelo, que pode nem contar com os dois bancos traseiros. Caso assim o decida, pode substituí-los por uma estrutura em carbono que não só acrescenta rigidez torcional como ainda permite poupar 16 quilos de peso.

Quanto à mecânica, o Audi TT RS 40 years of quattro conta com um bloco 2.5 TFSI de cinco cilindros da Audi Sport que produz 400 cv e 480 Nm, com a potência a ser enviada às quatro rodas através do sistema quattro e de uma caixa de sete velocidades S tronic.

Graças a estes números, este TT RS especial é capaz de acelerar até aos 280 km/h de velocidade máxima e precisa de apenas 3,7 segundos para cumprir o habitual exercício d aceleração dos 0 aos 100 km/h.

Limitado a apenas 40 unidades, como referimos acima, este TT RS exclusivo para o mercado alemão vai custar 114.040 euros e a comercialização arranca ainda durante o mês de Outubro.