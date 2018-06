Audi já tem autorização do governo alemão para testar carro voador

Autoridades alemãs confirmaram que assinaram uma carta de intenção para que este conceito de carro voador possa ser testado em público.

A Audi está debaixo de fogo depois do seu CEO, Rupert Stadler, ter sido detido esta semana por alegadamente ter afastado um funcionário da empresa que se encontrava a ceder provas no âmbito do escândalo do dieselgate. Mas isso não impediu a marca dos quatro anéis de anunciar uma aliança com a Hyundai para o desenvolvimento de tecnologia de células de combustível e de receber autorização para testar o carro voador que está a desenvolver com a Airbus e com a Italdesign.

As autoridades alemãs confirmaram que assinaram uma carta de intenção para que este conceito de carro voador possa ser testado em público. De acordo com a "Reuters", estes testes terão lugar em Ingolstad, a cidade "mãe" da Audi, mas ainda não há indicação de quando poderão arrancar.

Recorde-se que o Ministro dos Transportes da Alemanha, Andreas Shceuer, assumiu que este conceito que está a ser desenvolvido pela Audi em parceria com a Airbus eleva a mobilidade para uma "nova dimensão" e representa "uma grande oportunidade" para as empresas explorarem tecnologias para carros voadores.

Este carro voador foi mostrado pela primeira vez no Salão Automóvel de Genebra do ano passado e não deixou ninguém indiferente. A Audi foi o último nome a juntar-se a este projecto e acrescenta a sua experiência nos campos da condução autónoma, baterias e propulsores eléctricos.

Denominado Pop.Up Next, este protótipo combina uma cápsula com um módulo aéreo, que o transforma numa espécie de drone, e com um módulo terrestre, que o transforma num automóvel. O objectivo da Airbus e da Audi é criar o táxi do futuro, permitindo que os utilizadores deste serviço possam usar os módulos aéreos e terrestres de forma a optimizar o tempo e o custo da viagem que pretendem fazer.

Importa dizer que a Audi e a Airbus não estão sozinhas nesta luta. A Uber já confirmou que em 2020 terá táxis voadores operacionais em Los Angeles, Dallas e Dubai. Conhecemos de perto o projecto Uber Air na última edição da Web Summit, onde Jeff Holden, responsável de produto da Uber, garantiu que o grande objectivo da empresa com sede na Califórnia é "tornar este serviço mais barato do que ter um carro próprio".

Só o tempo mostrará se a Uber vai conseguir cumprir este objectivo, mas uma coisa é certa: os carros voadores são já uma realidade e vieram para ficar! E a maior prova disso é o facto de ser já um mercado com cerca de 20 empresas...