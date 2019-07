Autorizou o acesso aos dados pessoais na FaceApp? Saiba como reverter a situação

A aplicação da moda, FaceApp, tornou-se um fenómeno nas redes sociais. Depois de vários famosos aderirem à aplicação que simula o envelhecimento da pessoa através de um filtro especial, foi noticiado que vários especialistas alertam para os perigos desta ‘brincadeira’, já que a utilização gratuita da aplicação implica o acesso a dados pessoais.

Nos termos e condições da ‘app’ é possível verificar que esta vai recolher automaticamente informações, como endereço de IP, o histórico de navegação do browser, dados de utilizador, fotografias de perfil ou localização.

Agora, a imprensa espanhola avança que é possível remover os dados pessoais da aplicação e dos servidores da mesma.

De acordo com o jornal La Voz de Galicia, os criadores da aplicação viram-se obrigados a dar explicações devido às acusações que estavam a receber relativamente à proteção de dados.

Através de um comunicado, foi explicado aos utilizadores que as fotografias dos utilizadores são transferidas para uma nuvem eletrónica. Os responsáveis da ‘app’ avançam que apenas carregam a fotografia selecionada pelo utilizador e editam-na.

Depois de carregadas, as fotografias são apagadas dos servidores da aplicação passadas 48 horas, por uma questão de "desempenho do tráfego".

Além disso, os criadores da ‘app’ preocuparam-se também em explicar que "todas as funções do FaceApp estão disponíveis sem fazer login. 99% dos utilizadores não fazem login, portanto não temos acesso a nenhum dado que possa identificar uma pessoa", avançam no comunicado.

Questionados sobre a venda ou partilha dos dados dos utilizadores, os criadores da FaceApp garantem que não o fazem. "Embora a equipa principal da P&D [empresa criadora da ‘app’] esteja na Rússia, os dados dos utilizadores não são transferidos para a Rússia."

De qualquer forma, para que os utilizados fiquem descansados, é possível solicitar que todos os dados que possam ter sido passados sejam apagados da aplicação e dos servidores da mesma. Os criadores da ‘app’ referem que os utilizadores podem fazer esse pedido indo a "Configurações – Suporte – Reportar um erro". Neste último campo é pedido aos utilizadores que coloquem no assunto da mensagem a palavra "Privacidade".