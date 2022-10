Banco de Portugal apresenta proposta de cooperação para a cibersegurança

O Banco de Portugal (BdP) apresentou à indústria financeira uma proposta de cooperação para a cibersegurança, durante uma reunião no âmbito do Fórum com a Indústria para a Cibersegurança e Resiliência Operacional (FICRO), segundo um comunicado.

"No passado dia 03 de outubro, o Banco de Portugal promoveu a realização da terceira reunião plenária do Fórum com a Indústria para a Cibersegurança e Resiliência Operacional (FICRO)", referiu a instituição, recordando que "o FICRO é uma estrutura consultiva do Banco de Portugal que reúne representantes do setor bancário, do principal prestador de serviços de pagamento nacional e da autoridade nacional de cibersegurança, com o objetivo de reforçar a resiliência operacional do sistema financeiro português".

Nesta reunião, o BdP fez "um balanço da implementação do TIBER-PT, o quadro de referência para testes de cibersegurança avançados aprovado em maio, tendo destacado o facto de ter sido iniciado o primeiro teste sob este quadro de referência".

Além disso, a instituição "apresentou à indústria uma proposta de iniciativa de partilha de informação e cooperação entre instituições financeiras, para o fortalecimento do setor no que diz respeito à cibersegurança".

De acordo com o comunicado, "os membros do FICRO foram ainda convidados a ouvir e partilhar as suas reflexões sobre o impacto no setor bancário de outras iniciativas legais e regulamentares em curso em matéria de cibersegurança".

"A cibersegurança e resiliência operacional continuam a ser um pilar fundamental do plano estratégico do Banco de Portugal, no âmbito da proteção do sistema bancário, e este Fórum tem sido essencial para atingir esse objetivo", afirmou a Administradora do Banco de Portugal Ana Paula Serra, na abertura dessa sessão.