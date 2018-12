Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bilhetes esgotados para o Blast Pro Series que decorre este sábado em Lisboa

Torneio de Counter-Strike, jogo eletrónico competitivo, chama ao Altice Arena cerca de 6000 pessoas.

21:52

Os bilhetes para a estreia, em Portugal, do torneio BLAST Pro Series, onde o jogo eletrónico Counter-Strike é o "artista principal", esgotaram esta sexta-feira, segundo anunciou a organização do evento.



O torneio decorre sábado, dia 14 de dezembro, no Altice Arena em Lisboa.



A organização revelou que no início da semana aumentou a lotação de 5500 para 6000 pessoas e na tarde desta sexta-feira os bilhetes acabaram por esgotar.



Neste evento participam algumas das melhores organizações de Counter-Strike a nível mundial, entre elas os "brasileiros" MIBR, muito acarinhados pelo público português, a atual melhor equipa do mundo, Astralis, e, entre outros, os Natus Vincere.



O torneio vai ser transmitido ao vivo na plataforma Twitch, onde se estima que mais de 5 milhões de pessoas assistam aos jogos entre as equipas, e em vários canais televisivos internacionais.



Em 2019 o torneio vai passar por São Paulo (em março), Miami (em abril) e Madrid (em maio).