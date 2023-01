A BMW revelou um novo protótipo de um carro que fala, tal como um ser humano, muda de cor de acordo com a vontade do motorista e não tem ecrã no seu painel.O BMW i Vision Dee foi revelado numa conferência de imprensa na noite de quarta-feira e o presidente-executivo, Oliver Zipse, afirmou que este modelo vai entrar em produção em 2025. A BMW também avançou que está a lançar uma nova linha de veículos elétricos e uma nova classe.