Byton, a startup chinesa que quer “morder os calcanhares” à Tesla

Já ouviu falar da Byton? Provavelmente não, mas a verdade é que esta empresa, que ainda nem um ano tem, está bem viva e promete "morder os calcanhares" à Tesla, de Elon Musk.

Já ouviu falar da Byton, uma startup chinesa apresentada pela Future Mobility no CES 2018, em Las Vegas? Provavelmente não, mas a verdade é que esta empresa, que ainda nem um ano tem, está bem viva e promete "morder os calcanhares" à Tesla, de Elon Musk.

Depois de apresentar o Byton Crossover Concept no início deste ano, acaba agora de revelar o seu segundo modelo, uma berlina bem ao estilo do… Tesla Model S! O palco escolhido para este anúncio foi o Consumer Electronics Show Asia 2018, também conhecido como CES Ásia.

Denominado Byton K-Byte Concept, este protótipo antecipa o segundo modelo da marca chinesa, que ainda aproveitou para estrear a nomenclatura oficial para os seus veículos. Se esta berlina será o Byton K-Byte, o protótipo anunciado no CES Las Vegas será o Byton M-Byte.

Esta berlina eléctrica quer afirmar-se pelas suas linhas futuristas e promete chegar ao mercado em 2021, com tecnologia de condução autónoma de nível 4. Concebida sobre a mesma plataforma do M-Byte, esta berlina segue a mesma linguagem de estilo que já tinha sido estreada pelo crossover e conta com um ecrã LED no local onde estaria a grelha dianteira.

E se esta "Smart Surface" rouba as atenções no exterior, o habitáculo também é dominado por umecrã. Falamos obviamente do painel multimédia curvo de 49 polegadas que ocupa todo o tablier. Tem 1,25 metros de largura e 25 cm de largura e é complementado por um ecrã táctil que surge ao centro do guiador. São detalhes futuristas mas que a Byton já prometeu manter para as versões de produção desta berlina e do SUV M-Byte.

Os dados ainda são escassos, mas sabe-se que esta proposta terá 4,95 metros de comprimento, 1,95 metros de largura e 1,5 metros de altura. A distância entre eixos estará fixada nos 3.0 metros, medida muito generosa e que permitirá um habitáculo desafogado quer à frente quer nos bancos traseiros.

Tal como referimos acima, a plataforma é partilhada com o SUV revelado no CES Las Vegas, sendo que o mesmo também deve acontecer com todo o sistema mecânico. O mesmo é dizer que este K-Byte contará com duas opções de motorização: uma com um motor eléctrico no eixo traseiro que debita 272 cv e outra com dois propulsores que combinados irão debitar 475 cv!

Também no campo das baterias vão existir duas variantes distintas. Haverá um "pack" que garante 400 quilómetros de autonomia e outro, mais potente, que promete assegurar uma autonomia de 520 quilómetros. A Byton garante que será possível recarregar 80 por cento da capacidade destas baterias com apenas 30 minutos de carga, sendo que 20 minutos chegam para garantir cerca de 240 quilómetros de autonomia.

A Byton aproveitou ainda para confirmar que está a trabalhar neste modelo em parceria com a Aurora, empresa especializada na condução autónoma. O objectivo é fazer desta berlina um automóvel com tecnologia autónoma de nível 4, sendo que para isso este K-Byte conta com radares Lidar no tecto e nos pilares A.

Os primeiros testes deste modelo com o sistema de nível 4 arrancam em 2020, sendo que faz parte dos planos da Byton apresentar a versão de produção em 2021. Não sabemos se estes prazos serão cumpridos e se esta empresa chegará mesmo à fase de produção, até porque convém lembrar que os últimos anos estão recheados de projectos semelhantes que falharam precisamente nesta fase, mas uma coisa é certa: para já este parece estar bem encaminhado!