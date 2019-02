Cansada de ver o seu espaço na cama invadido? A Ford tem a solução

Marca de automóveis apresenta cama com sensores que faz deslizar o colchão. Veja o vídeo.

13:00

É um velho problema, que afeta grande parte dos casais - quando duas pessoas dormem na mesma cama, uma delas, ou ambas, tem a tendência de se chegar ao parceiro, tanto que a "vítima" acaba por não conseguir dormir, ao ficar apertada pela outra pessoa.



A questão tem agora uma resposta por parte da Ford. Sim, falamos do construtor de automóveis, que lançou agora um protótipo de cama que recorre à mesma tecnologia empregue nos carros para evitar que estes ultrapassem os traços contínuos. Nem de propósito, a cama chama-se 'Lane Keeping Bed' (qualquer coisa como 'cama para manter faixas', numa tradução literal).







O conceito é relativamente simples. Com recurso a tecnologia de sensores de peso, a cama deteta se algum dos membros do casal saiu da sua 'faixa' da cama. O sistema ativa então uma espécie de tapete rolante, que faz deslizar o colchão para o lado da cama que tem mais espaço livre. E assim, a pessoa que ficou apertada volta a ter espaço para dormir, ficando um invasor confinado ao seu lado da cama. Até que volte a rebolar para o lado errado, fazendo a cama rolar outra vez.