Vários sites internacionais e redes sociais em baixo

Há centenas de sites internacionais e redes sociais em baixo devido a uma falha informática durante esta terça-feira.Jornais internacionais como o New York Times, Financial Times, The Independent e Bloomberg são alguns dos sites de informação em baixo. Já no que toca ao mercado, pode tentar aceder a empresas como a gigante Amazon... que não terá sucesso.Em simultâneo, de acordo com o DownDetector, há algumas redes sociais em baixo. É o caso do Spotify, Reddit, Twitch e GitHub, que registaram várias queixas por parte dos utilizadores na última hora.