Chips: A crise que está a fazer parar a indústria automóvel

Não tem flautas, violoncelos, harpas ou trombones. Não tem solistas nem tão pouco maestro, mas não deixa de ser uma orquestra, com instrumentos e artistas que, juntos, produzem um autêntico concerto. O teatro ou sala de espectáculo dá lugar a outros palcos, os do bloco operatório do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de São José, onde a música, é outra. Mas o trabalho da equipa de Otoneurocirurgia do Centro Hospitalar de Lisboa Central não fica longe de uma sinfonia, que toca na base do crânio, de uma forma sincronizada, durante uma autêntica maratona cirúrgica de 9 horas para extrair um tumor.