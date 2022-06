Cientistas de Coimbra criam dispositivo inovador para produzir energia a partir das ondas

Uma equipa de cientistas da Universidade de Coimbra (UC) criou um dispositivo inovador para converter em energia elétrica a energia das ondas do mar, uma invenção já protegida por uma patente internacional, anunciou esta segunda-feira a instituição.

O novo dispositivo, denominado REEFS, acrónimo inglês de Renewable Electric Energy From Sea (energia elétrica a partir do mar), resultou de oito anos de uma investigação desenvolvida no Laboratório de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a UC explicou que o novo conversor de energia das ondas "é um dispositivo costeiro modular que fica totalmente submerso, invisível à superfície do mar".