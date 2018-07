Apresentados óculos para acabar com o enjoo em viagens de carro

Há mais de 30 milhões de pessoas na Europa que sofrem em viagem. Marca francesa diz ter encontrado a solução.

19:29

Já todos ficámos enjoados a andar de automóvel, sobretudo se estivermos a fazer alguma coisa que exija o foco da nossa vista, tal como ler um livro ou mexer no telemóvel. De acordo com a Citroën, há mais de 30 milhões de pessoas na Europa que sofrem com enjoos crónicos sempre que viajam de carro e a marca francesa está empenhada em acabar com isso, segundo pode ler-se no Aquela Máquina A solução é relativamente simples e chama-se SEETRÖEN. Estes óculos especiais foram desenvolvidos para colocar um ponto final nos enjoos por movimento e a Citroën garante que funcionam em 95% dos casos.Os óculos foram desenhados pelo estúdio 5.5 de Paris e contam com tecnologia Boarding Ring desenvolvida por uma "start-up" com o mesmo nome. Esta ideia foi originalmente desenvolvida para resolver os enjoos dos marinheiros, mas agora foi adaptada pela Citroën sob a forma de uns óculos que funcionam em todo o tipo de veículos.Estes óculos contam com um líquido com corante nos seus aros que recriam a linha do horizonte de acordo com os movimentos do utilizador. Assim, e tendo em conta que aquilo que nos deixa enjoados é a descoordenação entre o nosso sistema de equilíbrio e o que os nossos olhos vêem, estes óculos resolvem esse conflito entre os nossos sentidos.Para os usar temos que esperar pelos primeiros sintomas de enjoo. Só aí devemos colocar os óculos e esperar entre 10 a 12 minutos para que comecem a fazer a sua "magia". Custam 99 euros e segundo a fabricante francesa, podem ser usados por cima de outros óculos. Toda a gente os pode usar, com a excepção de crianças com idade inferior a 10 anos.