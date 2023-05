Cofundador da rede social Twitter Jack Dorsey critica liderança de Elon Musk

O cofundador da rede social Twitter Jack Dorsey foi extremamente crítico com a liderança de Elon Musk, afirmando que "tudo caiu a pique" com a compra da plataforma pelo empresário.

As palavras de Dorsey - que inicialmente apoiou a compra do Twitter por Musk - surgem num diálogo mantido este domingo com um utilizador da Bluesky, a rede que ajudou a criar em 2019, quando ainda fazia parte da equipa de gestão do Twitter.

O utilizador perguntou-lhe se achava que Musk era o líder certo para o Twitter, ao que Dorsey respondeu: "Não. E também não acho que ele tenha agido corretamente ao perceber que era um mau momento [para a venda]. Também não acho que a direção devesse ter forçado a venda. Tudo caiu a pique", respondeu Dorsey.