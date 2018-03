Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cofundador do WhatsApp defende abandono do Facebook

Brian Acton juntou-se ao movimento que apela à desativação da rede social.

Por Lusa | 19:05

O cofundador da aplicação WhatsApp, adquirida há quatro anos pelo Facebook, juntou-se ao movimento 'online' que apela à desativação da rede social Facebook, escrevendo na plataforma Twitter que "está na hora".



O programador e empresário norte-americano Brian Acton, que criou, em conjunto com Jan Koum, a aplicação em 2009, afirmou: "Está na hora. #ApagaOFacebook" ["It's time. #deletefacebook", em inglês].



A 'hashtag' "#deletefacebook" tem sido das mais usadas na plataforma desde o surgimento de relatos que apontam para o uso ilegal de dados de mais 50 milhões de utilizadores do Facebook pela empresa de comunicação estratégica Cambridge Analytica.



De acordo com estes relatos, a empresa utilizou os dados privados, obtidos sem consentimento dos utilizadores, para influenciar as eleições norte-americanas em 2016.



Apesar da desvalorização de cerca de 50 mil milhões de dólares (aproximadamente 40.770 milhões de euros) dos ativos em bolsa, o fundador e administrador executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, ainda não se pronunciou sobre o assunto.



Na terça-feira, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, convocou Zuckerberg para prestar contas aos eurodeputados sobre o uso de dados de cidadão europeus.



O WhatsApp foi comprado pelo Facebook em 2014 numa transação avaliada em 19 mil milhões de dólares.