Esteve com problemas em aceder ao WhatsApp? Não foi o único

Esteve problemas em aceder ao WhatsApp? Não foi o único. A aplicação esteve em baixo desde as 21h00 desta terça-feira, por cerca de 36 minutos.De acordo com o Downdetector, os problemas mais notificados pelos clientes foram o envio de mensagens (29%), seguido do acesso à app (33%) e a falha generalizada (27%).Para já, não são conhecidas as causas da avaria.