Confirmada data de lançamento do novo Iphone 14

Steve Jobs Theater, na California, as 10h locais (18h em Portugal Continental, 17h nos Açores) e vai ser transmitido em direto no website da empresa.





Várias revistas de tecnologia apontam que os novos modelos anunciados vão ser: um iPhone 14‌ de 6,1 polegadas, um iPhone Max de 6,7 polegadas, um iPhone 14 Pro de 6,1 polegadas e um ‌iPhone 14 Pro‌ Max de 6,7 polegadas.

bateria com melhor duração

, sem a zona preta na parte superior.



Quanto ao Apple Watch, modelo de relógio inteligente da empresa, são esperadas as principais grandes alterações do dispositivo, desde 2015: uma maior autonomia de bateria, um design mais leve, um mostrador maior e um sensor de temperatura corporal.







A empresa tecnológica norte-americana Apple anunciou, esta quarta-feira, que vai realizar o evento Far out no próximo dia 7 de setembro, que contará com o lançamento novos produtos. É esperada a divulgação dos quatro novos modelos de Iphone 14, assim como da nova linha do Apple Watch.O evento vai acontecer noQuanto aos novos lançamentos, é esperado que a Apple anuncie os quatro novos modelos do iPhone 14 e três novas versões do Apple Watch, informou a agência de notícias Bloomberg News.A nova linha do iPhone vai continuar a ser dividida em duas versões standard e dois modelos Pro. Contudo, não é esperado que a empresa anuncie um modelo mini, como fez com o iPhone 12 e o iPhone 13.A principal alteração nos dispositivos, em comparação com o modelo anterior, vai ser a nova câmara traseira de 48 mega-pixeis, um processador mais rápido e uma. Para as versões Pro, os analistas acreditam que vai haver uma alteração exclusiva - um novo ecrã