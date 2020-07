Contas de Twitter Biden, Bill Gates, Elon Musk e Kanye West alvo de ataque informático

Alguns dos maiores nomes da política, entretenimento, tecnologia e música viram as suas contas do Twitter serem invadidas esta quarta-feira.A informação, avançada pelo New York Times, dá conta que Joseph R. Biden Jr., Kanye West, Bill Gates e Elon Musk são os nomes das personalidades que viram a sua privacidade ser violada.

As contas enviaram mensagens relacionadas à cyptocurrency, com a maioria das mensagens a prometer duplicar o dinheiro de quem enviou Bitcoin para uma carteira específica de criptomoedas. Quase 300 pessoas foram vitimas daquele golpe, acabando por enviar dinheiro.