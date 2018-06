Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Destruiu Ferrari 458 Italia minutos depois de o ter alugado

Tudo aconteceu na cidade chinesa de Wenling. Momento ficou registado em vídeo.

10:29

Uma condutora chinesa destruiu um Ferrari 458 Italia minutos depois de o ter alugado. Tudo aconteceu na cidade chinesa de Wenling e infelizmente para a condutora em questão, ficou tudo registado em vídeo (ver abaixo).



As imagens mostram que esta condutora perdeu o controlo da traseira deste desportivo italiano e que a estrada se encontrava bastante molhada. Depois de perder o controlo do carro esta condutora embateu no separador central da via antes de chocar contra um Nissan e um BMW X3.



Minutos antes do acidente esta condutora estava a fazer um vídeo para as suas redes sociais onde dizia: "A minha primeira vez a conduzir um Ferrari. Isto é mesmo a melhor sensação de sempre".



E de facto terá sido "a melhor sensação de sempre", mas tudo acabou numa questão de minutos. Apesar da condutora não ter sofrido qualquer ferimento, toda a dianteira do Ferrari 458 Italia ficou destruída e terá de ser substituída.



O site "Sohu News", que partilhou as imagens acima, avança que esta condutora terá desligado o controlo de tracção, algo muito pouco aconselhável para quem conduz um "monstro" com um motor V8 de 570 cv pela primeira vez!



Não sabemos que seguro tinha este desportivo nem o que estava estipulado no contracto de aluguer. Mas uma coisa é certa, a conta da reparação não será nada barata! Quanto a esta condutora, será certamente um dia inesquecível, mas pelos piores motivos. É que pior do que destruir um automóvel só mesmo destruir um automóvel que não é nosso… ainda para mais um Ferrari!