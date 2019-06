Diretor comercial diz que "um terço dos telefones vendidos em Portugal são Huawei"

O diretor comercial da área de consumo da Huawei Portugal, Tiago Flores, disse esta sexta-feira à Lusa que "um terço dos telefones vendidos em Portugal" são da fabricante chinesa, tendo registado um aumento de 25% das vendas no primeiro semestre."O primeiro semestre foi bastante positivo" para a venda de telemóveis da Huawei em Portugal, afirmou Tiago Flores, em entrevista à Lusa."Continuamos a crescer acima do mercado", prosseguiu, apontando que o crescimento "ronda os 25%" nos primeiros seis meses deste ano, face a igual período do ano passado."Claramente um terço dos telefones vendidos em Portugal são Huawei", salientou, apontando que a tecnológica chinesa reforçou a sua posição no mercado português "com a ajuda de mais portefólio e de equipamentos".De acordo com o responsável da área de consumo da Huawei Portugal, os portugueses mantêm a "confiança" na marca, apesar das restrições de que a multinacional tem sido alvo por parte dos Estados Unidos.No mês passado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva a proibir empresas do país de usarem equipamentos de telecomunicações de empresas estrangeiras consideradas de risco, uma medida que visa a China e a Huawei."Claramente este tema internacional veio colocar dúvidas aos consumidores numa primeira fase", salientou Tiago Flores, apontando que aquilo que a Huawei fez logo de imediato em Portugal foi "comunicar com todos os parceiros" e dar-lhes a "informação correta desse mesmo impacto".Tiago Flores admitiu que os consumidores têm "muitas questões" sobre o impacto, nomeadamente sobre a atualização de aplicações nos seus telemóveis, mas a Huawei garante que não haverá qualquer impacto.O responsável referiu que, após o anúncio dos Estados Unidos relativamente à Huawei, assistiu-se em Portugal a um adiamento do processo de compra dos 'smartphones' da marca, mas esta situação já está invertida."Até final deste mês estaremos ao nível de 'performance' antes deste tema ter acontecido", disse."Mantém-se tudo na mesma, todas as aplicações [que estão nos telemóveis da Huawei] vão continuar", garantiu Tiago Flores."Os consumidores podem estar perfeitamente descansados que todas as aplicações, inclusive da Google, vão continuar a funcionar nos seus telefones", bem como todos os aspetos de segurança do sistema operativo Android, reiterou.Este compromisso da marca que os consumidores não terão impacto também é alargado aos 'tablets' e computadores da Huawei.