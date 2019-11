Disponível a partir de hoje em Vilamoura aplicação móvel que orienta invisuais

Uma aplicação móvel que orienta invisuais ou pessoas com mobilidade reduzida através de indicações de voz vai estar disponível, a partir desta terça-feira, em Vilamoura, disse à Lusa o diretor-geral da empresa que desenvolveu a aplicação.

Filipe Silva, que fundou e dirige a myEyes, adiantou que a aplicação "Vilamoura Inclusive" é um sistema que permite criar zonas adaptadas a pessoas com problemas de mobilidade ou de visão, através do qual o telemóvel dá indicações ao utilizador, em alta voz, sempre que este passa por um ponto previamente mapeado.

Em declarações à Lusa, no dia em que a aplicação foi oficialmente lançada, em Vilamoura, no concelho de Loulé, aquele responsável esclareceu que o objetivo é "criar zonas em que as pessoas com mobilidade reduzida, incapacidade de visão ou completamente cegas possam deslocar-se com confiança".