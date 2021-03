Projetos nacionais já abriram a porta ao que poderá ser o futuro com esquadrilhas de drones a entregar medicamentos ou desfibrilhadores para salvar banhistas em risco de vida. No presente, são usados sobretudo para fotografar e filmar e muito mais do que se possa imaginar: o ano passado, levantaram por hora cinco drones equipados com câmaras, de acordo com os pedidos entrados na Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN).



Mais de 45 mil pedidos entraram o ano passado nesta entidade, responsável pelas autorizações de levantamento de drones com meios de captação de imagem, 85% dos quais feitos por entidades privadas nacionais.



Nem a pandemia, travou crescimento desta atividade que registou assim mais 2500 pedidos face ao ano anterior, mas nada comparado com os pouco mais de 10 mil de 2018, quando entrou em vigor a lei nacional que veio disciplinar as aeronaves não tripuladas.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento