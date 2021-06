A Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou esta terçaa Lei Bitcoin, que permitirá a legalização desta criptomoeda como moeda de troca.

El Salvador tornou-se no primeiro país no mundo a reconhecer esta moeda.

A iniciativa, que apenas estabelece a legalidade da bitcoin e não de outras criptomoedas, foi aprovada com os votos de 62 deputados dos 84 no Parlamento e entrará em vigor 90 dias após a sua publicação no Diário da República.