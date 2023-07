Elon Musk lança empresa de Inteligência Artificial para competir com ChatGPT

Elon Musk anunciou, esta quarta-feira, a criação de uma empresa focada em Inteligência Artificial (IA). O magnata norte-americano já planeava há alguns meses lançar um rival do ChatGPT.A xAI é uma empresa separada do X Corp (grupo fundando por Elon Musk), mas garante que trabalhará em estreita colaboração com "X (Twitter), Tesla e outras empresas para progredir em direção à missão" do grupo, pode ler-se no site.A empresa tem como objetivo "compreender a verdadeira natureza do universo", afirma o site.O anúncio surge meses depois de Musk ter dito numa entrevista que a Inteligência Artificial pode causar a "destruição da civilização". O magnata norte-americano juntou-se a outros líderes da tecnologia para apelar a uma pausa no desenvolvimento da IA que segundo "estava fora de controlo".Recorde-se que a Meta, dona do Facebook, lançou nos últimos dias uma nova rede social chamada Threads, que tem como objetivo competir com o Twitter, de Musk.