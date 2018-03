Empresas europeias de média juntam-se pela privacidade eletrónica

Consumidores vão ter acesso a produtos e serviços de qualidade com a forte garantia que os seus direitos e privacidade serão respeitados.

A esmagadora maioria das empresas de comunicação europeias decidiram juntar-se a uma só voz por considerarem que a confidencialidade nas comunicações eletrónicas e a proteção de dados pessoais são essenciais para que os cidadãos confiem nas tecnologias digitais. No documento "A Europa não se pode permitir falhar a revolução tecnológica", os meios afirmam que os consumidores vão ter acesso a produtos e serviços de qualidade com a forte garantia que os seus direitos e privacidade serão respeitados.

A partir do dia 25 de maio entrará em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados, assumido em 2016 pela Comissão Europeia, e que irá aumentar os direitos de cada individuo e simplificar a oportunidade de negócios.

Quando se trata de comunicações eletrónicas, é obrigatório referir a regra da confidencialidade. De acordo com a diretiva 'e-Privacy´, é proibida a interferência das comunicações, bem como a recolha, o tratamento, a reprodução e a manutenção das mesmas.

Há também algumas novidades como a necessidade de tornar anónimo ou de apagar os dados dos utilizadores segundo o descrito no Regulamento Geral de Proteção de Dados. São exemplos todos os assuntos relacionados com razões de segurança ou de tratamento do serviço a prestar como o GPS, medições de fluxos, meteorologia e ainda movimentos de massas.