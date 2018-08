Imagine que ao fim de vários anos entra na garagem da sua avó e encontra dois supercarros "escondidos" no meio do pó que juntos podem valer quase meio milhão de euros. Incrível não é? Foi precisamente isso que aconteceu com este utilizador do "Reddit" – onde partilhou a história – que ao dim de 20 anos encontrou um Lamborghini Countach e um Ferrari 308 do seu avô.