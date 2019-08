Engenheira tem chip no braço para abrir o seu Tesla

Amie DD é engenheira de software e proprietária de um Tesla Model 3. Até aqui tudo bem, a diferença é que Amie resolveu implantar no braço o chip RFID que tirou da chave do seu Tesla. O motivo, segundo ela, é muito simples: "quis mostrar que é possível!".

Estranho? Sim, muito! Mas não pense que este é o primeiro chip que Amie tem no braço. Esta engenheira já conta com um chip semelhante que lhe permite abrir a sua casa ou aceder directamente à sua página web. "É um comando básico de acesso. Se tocar o teu smartphone com a minha mão, o navegador vai abrir automaticamente a minha página web", diz Amie.

A ideia original, assim que recebeu o seu Model 3 e percebeu que a chave era um cartão com um chip RFID dentro, era ligar o carro ao chip que já tinha no seu braço, mas tal não foi possível. Isso implicava copiar a informação do chip da Tesla para o que já tinha, mas de acordo com esta engenheira, a segurança do chip original é muito alta e não foi possível copiar a informação.

Esta inovação levanta várias questões sensíveis. O que fará com o chip quando vender este automóvel? Vai implementar um chip sempre que comprar um carro novo?