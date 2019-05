Equipa portuguesa de Counter-Strike faz história em Espanha

Os Vodafone Giants, organização espanhola com uma equipa de Counter-Strike 100% portuguesa, deslocaram-se esta sexta-feira a Espanha para jogarem o qualificador para um dos principais torneios a nível mundial da meta atual do jogo eletrónico competitivo Counter-Strike e fizeram história ao garantirem lugar entre as melhores equipas do mundo.Por outro lado, o destaque foi ainda para o apoio que a equipa portuguesa recebeu das bancadas. Dois autocarros partiram de Lisboa e Porto para apoiar o quinteto composto por Fox, Rmn, Killdream, Zelin e mUt, treinados por Aim.Cerca de 100 apoiantes levaram os Giants a uma conquista inédita por parte de uma equipa portuguesa. Após a vitória por 2-1 em mapas frente a uma das melhores equipa espanholas no que ao Counter-Strike diz respeito, os Movistar Riders, os Giants garantiram um lugar entre os seis participantes na fase final da Blast Pro Series Madrid.Já na fase decisiva da Blast Pro Series, os Giants seguem com duas derrotas, frente a Cloud9 e Astralis, e voltam hoje ao palco para defrontar as restantes equipas do torneio.Momento da vitória frente aos Movistar Riders: