Erica, a robô que “aprende” a rir na hora certa

Ao longo dos anos, têm ocorrido desenvolvimentos no campo dos sistemas de inteligência artificial. Agora, em pleno 2022, um dos próximos passos é aumentar a empatia e, a maneira de consegui-lo, é através do riso. A empatia assume-se como a chave para se atingirem comunicações mais naturais entre os robôs e os humanos.

Koji Inoue, professor da Universidade de Kyoto, e os seus colegas pretendem ensinar aos sistemas de inteligência artificial a"arte do riso conversacional". Erica é o sistema que tem sido treinado pelos cientistas japoneses para ter sentido de humor e para rir nos "momentos oportunos".





O sentido de humor de Érica foi testado através de quatro diálogos de curta duração, onde estava integrado o novo algoritmo do riso. Posteriormente, comparou-se as conversas de forma a analisar os momentos em que o robô simplesmente não ria, ou emitia risos quando detetava risos ao seu redor. Este teste foi posteriormente partilhado com 130 voluntários que teriam de avaliar os vários cenários de acordo com as categorias: empatia, semelhança humana, naturalidade e compreensão.

Segundo os investigadores, ainda há um longo caminho a percorrer no desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial, mas o riso é um passo para permitir que os robôs comecem a formar a sua própria personalidade.





Erica foi um Android criado em 2015, no Japão, e foi desenhada para estudar as interações entre robôs e humanos. Encontra-se apta para compreender linguagem natural e consegue exibir várias expressões faciais.