Erro eletrónico no Facebook afeta mais de 14 milhões de utilizadores

Rede social tornou públicos conteúdos partilhados apenas para algumas pessoas.

21:36

O Facebook está a dar o alerta a mais de 14 milhões de utilizadores devido a um erro eletrónico que terá tornado públicos conteúdos de determinados utilizadores partilhados apenas para algumas pessoas.



O bug, que afetou esse número de utilizadores entre 18 e 22 de maio, ocorreu enquanto o Facebook testava uma nova ferramenta, segundo avança a CNN.



Depois do erro ter sido detetado, a rede social voltou a alterar as configurações de privacidade de todas as publicações partilhadas por essas pessoas.



Os utilizadores afetados vão receber uma notificação a partir desta quinta-feira, pedindo a todos que revejam as suas publicações.