Está com problemas nas relações? O Whatsapp pode dar uma ajuda

Um estudo realizado por uma universidade israelita revelou que o Whatsapp pode ser uma ferramenta de reconciliação entre casais.Os cientistas da universidade de Reichman, em Israel, referem que a correspondência escrita dá tempo aos membros do casal para "lerem, interiorizarem e processarem as queixas de cada um", avança o jornal britânico Daily Mail.O estudo procurou mostrar que aplicações como o Whatsapp mudaram a forma como a Geração X - pessoas que nasceram entre os anos 60 e início dos anos 80 - conduzem as suas relações. A invstigaçãob envolveu 18 casais, todos com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos, juntos há mais de cinco anos.Os cientistas analisaram os três principais comportamentos que os psicólogos acreditam que os casais mais adotam depois de uma discussão - estado emocional, racional ou de desprezo - e estudaram como estas se desenrolaram na aplicação de mensagens.Casais que usam o desprezo ignoraram as mensagens um do outro, já os "emotivos" usaram o Whatsapp para "escrever várias mensagens para deixar sair a raiva". Por último, os "racionais" foram o grupo que "perdeu mais tempo a ler e reler as mensagens para melhor compreender os argumentos do parceiro", refere o Daily Mail.Gali Einav, um dos cientistas do estudo, revelou que "a Geração X acredita que a comunicação cara-a-cara é preferível à digital, mas o que descobrimos é que não é necessariamente verdade. O digital pode ser uma plataforma adicional para manter uma relação saudável".