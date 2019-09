Estará o lançamento do novo iPhone na origem do mau funcionamento dos antigos?

So, of course I'm suspicious that yesterday's Apple announcement killed my current iPhone. It just stopped working. Awesome. #Apple — Ben Acevedo (@ZarduBen) September 11, 2019

Depois de ser apresentado o novo iPhone 11 , os usuários da linha de smartphones queixaram-se que os seus aparelhos deixaram de funcionar subitamente ou se tornaram mais lentos. Os comentários nas redes sociais têm vindo a alimentar teorias da conspiração.Foram várias as publicações nas redes sociais que associaram o problema à data de lançamento dos novos modelos de telemóvel.Em 201,7 a Apple admitiu que lançou deliberadamente um software de atualizações para que alguns aparelhos ficassem mais lentos de forma a proteger as baterias 'envelhecidas'.A empresa justificou o incidente dizendo que jamais faria algo intencional para encurtar o tempo de funcionamento dos produtos da Apple. E mais tarde, o problema foi resolvido com uma nova atualização e a substituição das baterias com um novo programa.Segundo o The Sun, há ainda quem acredite que os fabricantes dos telemóveis agendam atualizações para prejudicar o funcionamento e as baterias de antigos telemóveis de forma a obrigar os usuários a comprar aparelhos novos.A Apple nega todas as acusações e publicou no site uma declaração sobre o tema:"Todas as baterias recarregáveis são consumíveis e têm uma vida útil limitada - eventualmente a sua capacidade e desempenho diminuem para que os aparelhos precisem de ser substituidos."