Estudo sugere que telemóveis podem melhorar a memória

Um novo estudo feito por cientistas da Grã-Bertenha revela que os aparelhos digitais podem melhorar a memória do ser humano, contrariando assim a ideia de que demasiada tecnologia pode levar "à demência digital"."Estávamos interessados na forma como as pessoas utilizavam os dispositivos, como os smartphones, como uma extensão da memória", disse o professor de neurociência cognitiva no University College London, Sam Gilbert, que levou uma equipa de investigadores a descobrir o quanto os dispositivos digitais afetam o nosso cérebro.A investigação foi feira com base num programa de computador, em que 158 voluntários tinham uma tarefa de memória para fazer 16 vezes. De acordo com a CBS News Pittsburgh, metade destes voluntários tinham de confiar na própria memória. Os restantes tinham a opção de colocar lembretes num dispositivo digital.

Algumas pessoas defenderam que o facto de usarem os lembretes digitais ajudam a estimular a memória. Sam Gilbert acredita que "quando as pessoas têm acesso a uma memória digital, descarregam a informação mais importante para essa memória digital" e por sua vez isto faz com que seja libertado espaço que pode ser usado para recordar informações adicionais.



O professor vai mais longe e afirma que "há muito poucas provas de que estes dispositivos estejam a prejudicar a memória".



Assim, os investigadores acreditam que a externalização da memória pode as pessoas a lembrarem-se de coisas importantes, bem como contribuir para a melhoria da capacidade de memória. Apesar disto, os investigadores afirmam que encontraram um lado negativo em confiar nos telefones, uma vez que estes porque podem perder a bateria.



O próximo passo desta investigação é perceber se as descobertas podem beneficiar especificamente os idosos.