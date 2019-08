Estudos relevam emissão elevada de radiação no iPhone 7

Testes realizados pelo jornal norte-americano Chicago Tribune apontam para uma elevada emissão de radiação nas últimas unidades do telemóvel iPhone 7, da multinacional Apple.



As experiências independentes, efetuados em telemóveis de outras marcas, revelaram que o nível de radiação emitido pelo aparelho foi mais que o dobro do que a Apple havia comunicado aos reguladores federais.





iPhone

Em resposta aos resultados, a empresa indicou que os testes realizados anteriormente haviam sido vagos e que "não foram estabelecidos de acordo com os procedimentos necessários para avaliar apropriadamente os modelos de".

A Apple, no entanto, aconselha os utilizadores a manterem os dispositivos a cerca de 10 milímetros de distância da cabeça sempre que estiverem a usar o aparelho para realizar uma chamada telefónica.