Europa chega a acordo sobre o 'artigo 13' relativo aos direitos de autor e avança para votação

O Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu chegaram esta quarta-feira a um consenso relativamente à diretiva de direitos de autor: o polémico artigo 13, proposta por Bruxelas e muito contestada por artistas e entidades do setor, prevendo-se votações finais até abril.



A notícia foi avançada no Twitter pela eurodeputada Julia Reda, uma das principais opositoras a esta polémica medida de defesa dos direitos de autor. Julia Reda luta para que esta diretiva vá para a frente





Breaking: The text of #Article13 and the EU Copyright Directive has just been finalised. Upload filters are in. Here's how we got here and what you can still do to #SaveYourInternet: https://t.co/lXJ3Jxux5i pic.twitter.com/bNmVwLJXUp