Expostos dados privados de "influencers" e celebridades devido a falha no Instagram

Uma enorme base de dados com informações de milhões de usuários do Instagram, incluindo de 'influenciadores' e celebridades foram expostos esta segunda-feira devido a falha da empresa.



A base de dados estava alojada nos servidores da Amazon Web Services e ficou exposto sem uma senha ou qualquer proteção. O ficheiro continha mais de 49 milhões de registos e continuava a crescer, segundo avançou o portal "Techcrunch".





Os dados expostos incluiam a biogradia, foto do perfil, o número de seguidores que eles têm, se eles são verificados e sua localização por cidade e país, mas também continham informações de contato privadas, como o endereço de e-mail e número de telefone do proprietário da conta do Instagram.

Estes dados são usados como métrica para determinar quanto a empresa deveria pagar a determinada celebridade ou 'influenciador' do Instagram para fazerem publicações.